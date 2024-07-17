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Рязанских бизнесменов научили бережливости

Участники проекта «АПР_Универ» Ассоциации предпринимателей Рязанской области прошли обучение на «Фабрике процессов». Интерактивная площадка действует на базе регионального Агентства развития бизнеса в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Проект уже не первый год объединяет представителей различных сфер деятельности. В бизнес-школе они изучают основы предпринимательства и повышают свои компетенции в области эффективной организации рабочих процессов. О том, как это сделать с помощью инструментов бережливого производства, рассказали эксперты Регионального центра компетенций АРБ.

В интерактивном формате команда участников разрешила ряд логистических и операционных проблем и улучшила экономические показатели в несколько раз. Итогом работы виртуального предприятия стала прибыль в 91,3 тысячи рублей и сокращение себестоимости одного изделия в 3,5 раза.

«Как представитель пищевой отрасли я далека от организации производственных процессов, но те „бережливые“ инструменты, что мы применяли сегодня на „Фабрике“, универсальны и подходят для оптимизации любого вида деятельности. Мы узнали, как сокращать затраты, выявлять узкие места, а еще сплотились ради успеха всей команды. Считаю, что каждому специалисту будет полезно пройти обучение на „Фабрике процессов“. Спасибо тренерам РЦК за возможность взглянуть на нашу работу по-новому», ― поделилась впечатлениями начальник производства компании «Гурманика» Марина Дурнешова.