Рязанку задержали за кражу техники из квартиры нового знакомого

Мужчина обнаружил пропажу, когда проснулся после застолья с новой знакомой.

26-летнюю жительницу Новомичуринска задержали за кражу техники из квартиры. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился 27-летний горожанин. Он рассказал, что из его квартиры пропали микроволновая печь и электрочайник. Мужчина обнаружил пропажу, когда проснулся после застолья с новой знакомой — он познакомился с ней накануне на улице.

Оперативники составили словесный портрет незнакомки. Благодаря местным жителям полицейские выяснили, что к краже причастна 26-летняя жительница города. Ее нашли и задержали. Похищенное оборудование изъяли.

По предварительной информации, оказавшись в гостях у нового знакомого, женщина заметила, что хозяин жилья быстро пьянеет от жары. Дождавшись, когда тот заснет, она забрала технику.

Возбуждено уголовное дело.