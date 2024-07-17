Рязанец обокрал сотрудниц салона красоты

Отмечается, что ранее этого рязанца осудили за кражу и грабеж.

Рязанец обокрал сотрудниц салона красоты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 32-летний рязанец зашел в один из салонов красоты и, пока все были заняты делами, зашел в подсобку и украл из двух женских сумочек деньги. У 47-летней рязанки похитили 2700 рублей, а у 20-летней рязанки — 2500 рублей.

Отмечается, что ранее этого рязанца осудили за кражу и грабеж. Украденные деньги он потратил на выпивку.

Следователь полиции возбудил уголовное дело.