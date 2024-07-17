Российский военный заявил, что для завершения СВО в этом году есть все предпосылки
«Каждый день или через день российские войска освобождают по одному населенному пункту в зоне спецоперации. Поэтому для завершения СВО в этом году есть все предпосылки», — отметил он.
Российский военный заявил, что для завершения СВО в этом году есть все предпосылки. Об этом в среду, 17 июля, ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Каждый день или через день российские войска освобождают по одному населенному пункту в зоне спецоперации. Поэтому для завершения СВО в этом году есть все предпосылки», — отметил он.