Reuters: в 2025 году Германия собирается сократить военную помощь Украине

Помощь уменьшится с восьми миллиардов евро до четырех.

В 2025 году Германия собирается сократить военную помощь Украине в два раза. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Бюджет следующего года будет менее щедрым для Украины: правительство сократит военную помощь стране с 8 миллиардов евро в 2024 году до 4 миллиардов евро в 2025», — указано в публикации.

Образователи заметили, что немецкая экономика смогла избежать рецессии в начале года, однако ее рост был медленее прогнозируемого. Теперь Берлин «изо всех сил пытается заткнуть дыру в бюджете», заметили в издании.