РЭСК составила антирейтинг злостных неплательщиков среди организаций ЖКХ

ПАО «РЭСК» подвело итоги прохождения отопительного периода 2023-2024 гг. среди организаций ЖКХ Рязанской области, отвечающих за водо- и теплоснабжение потребителей области. По данным компании, общий долг организаций за потребленную электрическую энергию с 01.10.2023, с начала отопительного периода, по 01.06.2024 с 228,218 млн руб. увеличился на 67,325 млн руб. или (+) 29,5% и составил 295,543 млн руб.

Распоряжением Правительства Рязанской области от 24.05.2023 № 278-р, п. 7 раздела 3, главам администраций муниципальных образований Рязанской области было рекомендовано принять меры по недопущению образования в период подготовки и во время прохождения отопительного периода 2023/2024 года задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Аналогичные рекомендации главам муниципальных образований Рязанской области даны распоряжением Правительства Рязанской области от 27.04.2024 № 255-р на период 2024-25 гг.

Однако несмотря на принятые решение по ряду организаций сформировался значительный рост задолженности:

МКП «Касимовсервис» г. о. город Касимов — (+) 13,995 млн руб., или (+) 50,6%. Лесновское МУП ЖКХ, Шиловский район — (+) 7,518 млн руб., или (+) 1807,7%. МКП «ЖКХ Чучковское» Чучковский район — (+) 4,198 млн руб., или (+) 22,9%. МКП «Ухоловский коммунальщик» Ухоловский район — (+) 4,004 млн руб., или (+) 41,8%. МКП «ЖКХ Путятинское» Путятинский район — (+) 2,784 млн руб., или (+) 38,8%. МКП «Пронские тепловые сети» Пронский район — (+) 4,347 млн руб., или (+)50,8%. МКП «Сапожковское ЖКХ» Сапожковский район — (+) 1,782 млн руб., или (+)26,8%.

Несмотря на неоднократные обращения в адрес администраций Сапожковского, Пронского, Путятинского, Чучковского, Шиловского, Ухоловского муниципальных районов о нормализации платежной дисциплины за потребляемую электрическую энергию организациями ЖКХ, согласования графиков погашения задолженности, МКП [1] систематически не исполняют взятые на себя обязательства по погашению задолженности.

В адрес указанных неплательщиков и их учредителей ПАО «РЭСК» ежемесячно реализуются мероприятия, предусмотренные действующим законодательством:

направляются уведомления об ограничении режима электропотребления с предоставлением плана мероприятий по обеспечению готовности к введению ограничения энергоснабжения;

инициируется проведение проверки прокуратурами районов Рязанской области фактов неисполнения неплательщиками обязанности по предоставлению плана мероприятий по обеспечению готовности к введению ограничения энергоснабжения;

просроченная задолженность МКП взыскивается в судебном порядке, инициируются исковые производства;

в адрес администраций муниципальных образований направляются претензии о субсидиарной ответственности;

в адрес МКП направляются требования о предоставлении финансовых гарантий в соответствии с требованием законодательства;

МКП привлекаются Ростехнадзором к административной ответственности за непредоставление плана мероприятий по обеспечению готовности к введению ограничения энергоснабжения, за непредоставление банковской гарантии.

Указанный прирост задолженности свидетельствует об отсутствии действенных мер со стороны руководства МКП и администраций муниципальных образований по исправлению ситуации с неплатежами за поставленную электрическую энергию. Рост задолженности предприятий ЖКХ и отсутствие до настоящего времени перспектив ее погашения, негативно влияет не только на финансовое положение ПАО «РЭСК», но и приводит к рискам стабильных расчетов между всеми субъектами электроэнергетики Рязанской области.