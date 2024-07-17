РЭСК составила антирейтинг злостных неплательщиков среди организаций ЖКХ

ПАО «РЭСК» подвело итоги прохождения отопительного периода 2023-2024 гг. среди организаций ЖКХ Рязанской области, отвечающих за водо- и теплоснабжение потребителей области. По данным компании, общий долг организаций за потребленную электрическую энергию с 01.10.2023, с начала отопительного периода,
Распоряжением Правительства Рязанской области
Аналогичные рекомендации главам муниципальных образований Рязанской области даны распоряжением Правительства Рязанской области
Однако несмотря на принятые решение по ряду организаций сформировался значительный рост задолженности:
- МКП «Касимовсервис» г. о. город Касимов — (+) 13,995 млн руб., или (+) 50,6%.
- Лесновское МУП ЖКХ, Шиловский район — (+) 7,518 млн руб., или (+) 1807,7%.
- МКП «ЖКХ Чучковское» Чучковский район — (+) 4,198 млн руб., или (+) 22,9%.
- МКП «Ухоловский коммунальщик» Ухоловский район — (+) 4,004 млн руб., или (+) 41,8%.
- МКП «ЖКХ Путятинское» Путятинский район — (+) 2,784 млн руб., или (+) 38,8%.
- МКП «Пронские тепловые сети» Пронский район — (+) 4,347 млн руб., или (+)50,8%.
- МКП «Сапожковское ЖКХ» Сапожковский район — (+) 1,782 млн руб., или (+)26,8%.
Несмотря на неоднократные обращения в адрес администраций Сапожковского, Пронского, Путятинского, Чучковского, Шиловского, Ухоловского муниципальных районов о нормализации платежной дисциплины за потребляемую электрическую энергию организациями ЖКХ, согласования графиков погашения задолженности, МКП
В адрес указанных неплательщиков и их учредителей ПАО «РЭСК» ежемесячно реализуются мероприятия, предусмотренные действующим законодательством:
- направляются уведомления об ограничении режима электропотребления с предоставлением плана мероприятий по обеспечению готовности к введению ограничения энергоснабжения;
- инициируется проведение проверки прокуратурами районов Рязанской области фактов неисполнения неплательщиками обязанности по предоставлению плана мероприятий по обеспечению готовности к введению ограничения энергоснабжения;
- просроченная задолженность МКП взыскивается в судебном порядке, инициируются исковые производства;
- в адрес администраций муниципальных образований направляются претензии о субсидиарной ответственности;
- в адрес МКП направляются требования о предоставлении финансовых гарантий в соответствии с требованием законодательства;
- МКП привлекаются Ростехнадзором к административной ответственности за непредоставление плана мероприятий по обеспечению готовности к введению ограничения энергоснабжения, за непредоставление банковской гарантии.
Указанный прирост задолженности свидетельствует об отсутствии действенных мер со стороны руководства МКП и администраций муниципальных образований по исправлению ситуации с неплатежами за поставленную электрическую энергию. Рост задолженности предприятий ЖКХ и отсутствие до настоящего времени перспектив ее погашения, негативно влияет не только на финансовое положение ПАО «РЭСК», но и приводит к рискам стабильных расчетов между всеми субъектами электроэнергетики Рязанской области.