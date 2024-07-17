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Председатель Рязанской гордумы сообщила о сборе информации о выдающихся земляках

В среду, 17 июля, состоялась торжественная церемония передачи книги почетных граждан Рязани городской библиотеке имени Есенина.

Издание содержит краткие сведения о почетных гражданах Рязани: информацию об их трудовой и общественной деятельности на момент принятия гордумой решения о присвоении почетного звания, а также перечень заслуг, за которые присвоено звание.

В церемонии приняли участие почетные граждане Петр Бодько, Наталья Загрина, Зинаида Курицына, Николай Плетнев, Александра Перехватова, Александра Репченкова и Екатерина Филиппова.

«Почетные граждане Рязани — наша гордость и наш ориентир. Хочется, чтобы эти имена, рассказы об их вкладе в развитие города звучали как можно чаще. Сегодня мы делаем первый шаг в этом направлении. Сотрудникам „Есенинки“ предложено продолжить работу по сбору информации о наших выдающихся земляках, чтобы сведения об их жизни и деятельности были максимально обновлены и доступны для всех рязанцев», — сказала Татьяна Панфилова.