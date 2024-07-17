После смерти рабочего в Рязани возбудили уголовное дело

Напомним, 15 июля в Рязани во время проведения ремонтных работ по замене и реконструкции канализационного коллектора и канализационной трубы произошел обвал грунта стенки траншеи, в результате которого одного из рабочих полностью завалило грунтом.

После смерти рабочего в Рязани возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В следкоме сообщили, что по факту смерти рабочего возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, 15 июля в Рязани во время проведения ремонтных работ по замене и реконструкции канализационного коллектора и канализационной трубы произошел обвал грунта стенки траншеи, в результате которого одного из рабочих полностью завалило грунтом. Спасти мужчину не удалось.

Следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана надлежащая юридическая оценка действиям (бездействию) ответственных лиц предприятия по обеспечению правил охраны труда и требований безопасности при производстве работ.