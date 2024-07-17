Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 18 июля
В регионе ожидаются дожди и жара до +32 градусов.
Опубликован прогноз погоды на 18 июля в Рязанской области. Информация появилась на сайте ГУ МЧС по региону.
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Днем — кратковременные дожди, местами сильные, местами гроза.
Ветер переменный, 3-8 м/c, днем местами при грозе порывы 12-17 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +15, +20 градусов, днем местами жара +27, +32 градуса.