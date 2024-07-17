На улице Соколовской в Рязани сбили 15-летнего подростка
ДТП произошло утром 16 июля. Возле дома № 11 на улице Соколовской 36-летняя рязанка на KIA сбила 15-летнего подростка.
На улице Соколовской в Рязани сбили 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло утром 16 июля. Возле дома № 11 на улице Соколовской 36-летняя рязанка на KIA сбила 15-летнего подростка.
Пешеход обращался за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.