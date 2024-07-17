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Мошенники начали воровать данные российских пользователей Telegram
Злоумышленники делают это под видом вывода средств из игры Hamster Kombat.

Мошенники начали воровать данные российских пользователей Telegram. Об этом сообщило РИА Новости.

Злоумышленники делают это под видом вывода средств из игры Hamster Kombat. Как рассказали специалисты «Лаборатории Касперского», аферисты присылают ссылки на фишинговый ресурс, через который якобы можно вывести монеты.

На сайте нужно авторизоваться через Telegram, после этого мошенники получают доступ к аккаунту.