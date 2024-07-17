Минобороны: за сутки ВСУ потеряли до 1980 человек
В министерстве также сообщили, что ВС РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения Украины.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1980 человек. Это следует из сводки Минобороны России
В министерстве также сообщили, что ВС РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения Украины.
Средствами ПВО за сутки сбита управляемая авиабомба «Hammer» производства Великобритании, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов.