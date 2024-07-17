Минобороны РФ предложило сделать справку для участников СВО

Документ призван подтверждать основание на получение правовой и социальной защиты и помощь.

Минобороны РФ предложило сделать справку об участии в спецоперации. Соответствующий проект постановления правительства России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ призван подтверждать основание на получение правовой и социальной защиты и помощь.

Также указывается, что такая справка может выдаваться как участникам СВО, так и членам их семей. В пояснительной записке к проекту отмечено, что нормативное закрепление участия гражданина в СВО соответствующим документом позволит значительно ускорить процесс предоставления полагающихся ему мер защиты и поддержки.