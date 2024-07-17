Мать Логунова высказалась о приговоре для сына

Она заявила, что их семью оболгали и ее сын никого не убивал.

Во вторник, 16 июля, в Луховицком суде прошло заседание по делу о защите чести и достоинства Логуновых. На нем, по информации и аудиозаписям, которые опубликовала в своих соцсетях адвокат Надежда Швырева, мать Логунова высказалась по поводу страданий Кошелевой и приговора своему сыну.

Как отмечает Швырева, в ходе процесса суд допросил Логуновых.

«Основной вопрос, который интересовал судью — как они оценили размер компенсации морального вреда, насколько каждая из нас причинила, по их мнению, одинаковый вред и кто морально больше пострадал — Кошелева Наталья, у которой убили дочь, или они, чей сын осуществил это убийство», — подчеркнула адвокат.

По словам Швыревой и следуя из записей, Логунова сказала, что моральные страдания их гораздо серьезнее, чем у Кошелевой, а приговор для сына и вовсе не справедливый.

«От убийства дочери Наталья вообще не страдала, им это было очевидно, ибо страдающие люди, по их мнению, себя так не ведут. Моральные же страдания Логуновых гораздо серьезнее. Их оболгали, приговор несправедлив, сын никого не убивал. Ну, а то, что он сознался в убийстве — это его заставили, когда надевали на голову полиэтиленовый пакет и стягивали руки наручниками. После такого, по их мнению, все бы сознались», — добавила Швырева, ссылаясь на Логунову.

Следующее заседание назначили на 2 августа. Суд намерен выяснить данные тех, чьими комментариями не довольны истцы и привлечь их к участию в деле.

Напомним, в начале ноября 2023 года родители Логунова подали иск в Луховицкий суд о защите чести и достоинства к Наталии Кошелевой.

Чуть позже они уменьшили сумму компенсации с 10 до 1,5 миллионов рублей. А потом и до шестисот тысяч рублей.