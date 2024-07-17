Маркетплейсы предупредили о риске подорожания товаров из-за рубежа

Ситуацию связывают с изменениями в Таможенном кодексе ЕАЭС. Из-за них оформление зарубежных покупок может усложниться.

Маркетплейсы предупредили о риске подорожания товаров из-за рубежа после поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС.

«В ближайшее время страны-члены Евразийского экономического союза должны ратифицировать изменения в Таможенный кодекс союза, из-за которых может значительно усложниться оформление зарубежных покупок и может вырасти их стоимость», — передало слова участников рынка издание РБК. Эксперты добавили, что изменения также могут привести к невозможности ввоза определенных категорий товаров.

После вступления в силу поправок в Таможенный кодекс товары электронной торговли будут выделены в отдельную категорию, для которой пока отсутствует нормативно-правовая база. Это означает, что физлица не смогут воспользоваться упрощенной процедурой ввоза товаров. Кроме того, может быть ограничен ввоз различных товаров, включая смартфоны, радионяни, лекарства, продукты питания, товары с маркировкой «Честный знак» и другие.