Гендиректор ВОЗ заявил, что мир стоит на пороге новой пандемии

Тедрос Гебрейесус сказал, что следующая пандемия может прийти в любой момент.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир стоит на пороге новой пандемии. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Как напоминает нам нынешняя вспышка [птичьего гриппа] H5N1, следующая пандемия может быть не за горами. Она может прийти в любой момент. Она не будет нас ждать», — отметил Гебрейесус во время выступления в Женеве.

Глава ВОЗ призвал все страны усилить наблюдение за птичьим гриппом, обратив внимание на рост случаев заболевания. Он напомнил и о необходимости вакцинации от коронавируса не реже раза в год.