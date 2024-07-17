Более 10 улиц Рязани остались без электричества
Электричество планируют восстановить в течение трех-четырех часов с момента отключения.
На 13 улицах Рязани аварийно отключили электричество. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.
Света нет по следующим улицам:
- ул. Сельских строителей;
- ул. Промышленная;
- ул. Магистральная;
- ул. Октябрьская;
- ул. Энгельса;
- ул. 1 и 2 Красная;
- ул. Гаражная;
- ул. Мервинская;
- ул. Путевая;
- ул. Бронная
- проезд Шабулина;
- ул. Старореченская.
Электричество планируют восстановить в течение трех-четырех часов с момента отключения.