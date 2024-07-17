Бастрыкин вновь раскритиковал работу рязанского СК

По его словам, в рязанском СК нашли несколько недостатков. Среди них длительные сроки следствия, отсутствие должной уголовно-процессуальной реакции по социально значимым вопросам и другие.

Бастрыкин вновь раскритиковал работу рязанского СК. Об этом сообщает пресс-служба главного управления следственного комитета РФ.

16 июля Александр Бастрыкин провел очередное совещание по итогам работы региональных СК. Глава рязанского следственного комитета Владимир Никешкин выступил перед ним с отчетом.

Бастрыкин заявил, что в нескольких следственных управлениях, в том числе рязанском, выявлены «негативные моменты» — длительные сроки следствия, отсутствие должной уголовно-процессуальной реакции по социально значимым вопросам и другие.

После докладов Бастрыкин также отметил в этих следкомах недостаточную результативность личных приемов граждан, поручил активизировать работу по раскрытию преступлений прошлых лет, пресечению преступной деятельности мигрантов, выявлению коррупционных преступлений.