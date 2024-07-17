Американские ученые создали лекарство от ВИЧ

Созданное лекарство предотвращает распространение вируса. Отмечается, что его эффективность составляет 100%.

Американские ученые создали лекарство от ВИЧ. Об этом сообщает URA.RU.

Созданное лекарство предотвращает распространение вируса. Отмечается, что его эффективность составляет 100%.

Вакцина прошли клинические испытания и 5300 женщин в возрасте от 16 до 25 лет получили полный иммунитет, никто не заразился.

До конца года все тесты будут окончены. Вакцинировать людей планируют раз в год.