Американские ученые создали лекарство от ВИЧ
Созданное лекарство предотвращает распространение вируса. Отмечается, что его эффективность составляет 100%.
Американские ученые создали лекарство от ВИЧ. Об этом сообщает URA.RU.
Созданное лекарство предотвращает распространение вируса. Отмечается, что его эффективность составляет 100%.
Вакцина прошли клинические испытания и 5300 женщин в возрасте от 16 до 25 лет получили полный иммунитет, никто не заразился.
До конца года все тесты будут окончены. Вакцинировать людей планируют раз в год.