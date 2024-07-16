Жительницу Шилова задержали за кражу денег с банковской карты экс-возлюбленного

На 20-летнюю девушку завели уголовное дело.

Жительницу Шилова задержали за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился 26-летний житель поселка. Он рассказал, что с его карты пропали все сбережения — четыре тысячи рублей. Уточняется, что некоторое время мужчина не пользовался картой, а после обнаружил, что счет пуст.

Оперативники выяснили, что деньги отправились на счет 20-летней девушки. Операция была выполнена корректно с использованием необходимо паролей.

Полицейские нашли женщину и выяснили причастность к краже. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, житель поселка жил с девушкой. Они расстались. Мужчина иногда заходил в гости к бывшей возлюбленной. В один из визитов она незаметно взяла карту и перевела все деньги на свой счет. Необходимые пароли она узнала ранее во время совместной жизни с владельцем карты. Затем она вернула карту на место.

Возбуждено уголовное дело.