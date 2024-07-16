Жители Горрощи рассказали о прорыве трубы в доме на улице Ленинского Комсомола

«Вторые сутки хлещет вода из прорванной трубы. Аварийная служба приехали, сказали помочь не могут. Писали письмо в жилищную инспекцию, ответа нет!» — сообщили очевидцы.