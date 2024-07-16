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Жители Горрощи рассказали о прорыве трубы в доме на улице Ленинского Комсомола
«Вторые сутки хлещет вода из прорванной трубы. Аварийная служба приехали, сказали помочь не могут. Писали письмо в жилищную инспекцию, ответа нет!» — сообщили очевидцы.

В Горроще прорвало трубу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань».

Инцидент произошел в доме № 6 по улице Ленинского Комсомола.

«Вторые сутки хлещет вода из прорванной трубы. Аварийная служба приехали, сказали помочь не могут. Писали письмо в жилищную инспекцию, ответа нет!» — сообщили очевидцы.