В Захаровском районе столкнулись два мотоциклиста

По предварительным данным, один из них начал обгонять автомобиль и вылетел на встречную полосу, по которой ехал другой мотоциклист.

В Захаровском районе столкнулись два мотоциклиста. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ДТП произошло 15 июля примерно в 22.30 в Захаровском районе, недалеко от села Добрые Пчелы столкнулись два мотоциклиста в возрасте 21 года и 15 лет.

По предварительным данным, один из них начал обгонять автомобиль и вылетел на встречную полосу, по которой ехал другой мотоциклист.

Молодых людей госпитализировали.

Обстоятельства ДТП установят специалисты.

Фото: УМВД по Рязанской области