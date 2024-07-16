В Захаровском районе столкнулись два мотоциклиста
По предварительным данным, один из них начал обгонять автомобиль и вылетел на встречную полосу, по которой ехал другой мотоциклист.
В Захаровском районе столкнулись два мотоциклиста. Об этом сообщает ИД «Пресса».
ДТП произошло 15 июля примерно в 22.30 в Захаровском районе, недалеко от села Добрые Пчелы столкнулись два мотоциклиста в возрасте 21 года и 15 лет.
По предварительным данным, один из них начал обгонять автомобиль и вылетел на встречную полосу, по которой ехал другой мотоциклист.
Молодых людей госпитализировали.
Обстоятельства ДТП установят специалисты.
Фото: УМВД по Рязанской области