В Якутии машина упала с моста в водоем, погибли двое

В Якутии машина упала с моста в водоем, погибли двое. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

Инцидент произошел в восьми километрах от поселка Ыллымах. При переезде через мост водитель не справился с управлением и «ВАЗ-21213» упал в водоем.

«В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля 1979 и 1993 г. р», — указано в сообщении ведомства. Выяснение обстоятельств трагедии контролирует прокуратура.

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