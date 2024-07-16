В среду в Рязанской области ожидается сильная жара

Температура воздуха по области ночью составит +15, +20 градусов, днем местами ожидается жара до +29, +34 градусов.

В среду в Рязанской области ожидается сильная жара. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 17 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +15, +20 градусов, днем местами ожидается жара до +29, +34 градусов.