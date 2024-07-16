В Санкт-Петербурге нашли два трупа в квартире с простреленными головами

В Санкт-Петербурге нашли два трупа в квартире с простреленными головами. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тела обнаружили полицейские. Они вскрыли дверь в жилище после обращения брата одного из погибших. Он заявил правоохранителям, что родственник не выходил на связь три недели.

«В квартире лежали трупы 47-летнего мужчины и его 33-летней сожительницы», — уточнил собеседник телеканала.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что пистолет был найден на месте происшествия.