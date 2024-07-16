В Санкт-Петербурге электрик изнасиловал школьницу

В Санкт-Петербурге электрик изнасиловал школьницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, изнасилование произошло 2,5 месяца назад. 14-летняя девочка обратилась в службу поддержки накануне, специалисты передали информацию полиции.

38-летнего электрика, который изнасиловал ребенка, задержали. Возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что в 2017 году мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы за развратные действия и изготовление материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Помимо этого, он проходил принудительное лечение к психиатра.