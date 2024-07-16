В Рыбном пьяный мужчина угрожал заколоть знакомого вилкой
По предварительной информации, в квартире 57-летнего пенсионера гостили и выпивали двое мужчин. Один из его гостей устроил конфликт, в ходе которого угрожал убить хозяина вилкой. Пенсионер обратился в полицию.
В Рыбном пьяный мужчина угрожал заколоть знакомого вилкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, в квартире 57-летнего пенсионера гостили и выпивали двое мужчин. Один из его гостей устроил конфликт, в ходе которого начал угрожать хозяину вилкой. Пенсионер обратился в полицию.
46-летнего гостя задержали. Возбуждено уголовное дело.