В Рыбном пьяный мужчина угрожал заколоть знакомого вилкой

По предварительной информации, в квартире 57-летнего пенсионера гостили и выпивали двое мужчин. Один из его гостей устроил конфликт, в ходе которого угрожал убить хозяина вилкой. Пенсионер обратился в полицию.