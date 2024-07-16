В рязанском ЦПКиО пройдет фестиваль уличного кино

В этом году за главный приз будут бороться 7 короткометражек. Все показы будут начинаться в 20:00. Вход свободный.

В рязанском ЦПКиО пройдет фестиваль уличного кино. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году на фестивале покажут 7 короткометражек. РЯзанцы увидят фильмы с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.

Фестивальные показы пройдут в Зеленом театре:

25 июля — Доброе кино. Коллаборация с кинофестивалем «Лампа» (6+);

26 июля — Внеконкурсная программа 2024 (12+);

27 июля — Конкурсная программа 2024 (16+);

28 июля — Лучшие фильмы прошлых лет (16+).

Все показы будут начинаться в 20:00. Вход свободный.