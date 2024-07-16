В Рязани в торговой палатке с молоком продавали алкоголь
О нарушениях в суд сообщила мэрия Рязани. Администрация требовала признать действия незаконными и выдать разрешение для демонтажа торговой палатки Молоко" на улице 3-и Бутырки.
В Рязани в торговой палатке с молоком продавали алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда.
О нарушениях в суд сообщила мэрия Рязани. Администрация требовала признать действия незаконными и выдать разрешение для демонтажа торговой палатки Молоко" на улице 3-и Бутырки.
Отмечается, что владельцу палатки выдали разрешение на торговлю молоком и и молочной продукцией, однако он начал торговать в ней алкоголем.
Суд требования мэрии удовлетворил. Палатку демонтируют.