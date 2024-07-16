В Рязани осудили жителя Подмосковья, организовавшего нарколабораторию

Мужчина проведет 17 лет и шесть месяцев в колонии особого режима.

В Рязани осудили жителя Подмосковья, организовавшего нарколабораторию. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Суд установил, что с декабря 2022 по июнь 2023 годы мужчина, действуя в составе группы лиц, в специально оборудованном жилом помещении на территории частного домовладения в Скопинском районе организовал лабораторию по серийному производству синтетических наркотиков. При помощи специального оборудования он сделал более двух килограммов запрещенных веществ.

«Его преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства, а также используемые при их изготовлении технологическое оборудование и прекурсоры изъяты из незаконного оборота», — указано в публикации.

33-летнего жителя Подмосковья приговорили к 17,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.