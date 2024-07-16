В Рязани мужчина катался на крыше автомобиля

Необычный аттракцион заметили на улице Свободы.

В Рязани мужчина катался на крыше автомобиля. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил Telegram-канал «Рязанская культура».

«Очередная ночь в Рязани с приключениями на это раз один из парней решил прокатиться на крыше автомобиля, к счастью, маршрут был недолгим и все закончилось без происшествий», — написали в публикации.

На кадрах неизвестный лежит на движущемся автомобиле Niva. Действие происходит на улице Свободы.