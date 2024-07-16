В Рязани мотоциклист устроил ДТП и скрылся

Неизвестный с пассажиром протаранил автомобиль и уехал.

Сегодня на Московском шоссе двое на мотоцикле совершили аварию и скрылись с места. Об этом сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».

«На Московском шоссе двое на мотоцикле совершили аварию и скрылись с места. Сильно протаранили машину. Уехали в сторону ул. Западная. В полицию уже подано заявление и передано видео», — написала женщина.

Судя по кадрам, байкер с пассажиром пытался объехать стоящий на светофоре автомобиль Toyota RAV4 и влетел в заднее крыло машины.