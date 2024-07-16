В России с 1 октября увеличат утильсбор на автомобили до 80%

Соответствующий проект постановления отправлен на утверждение в правительство.

В России увеличат утильсбор на автомобили на 75- 80%. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что проект постановления правительства об увеличении утилизационного сбора на автомобили опубликован на портале проектов нормативных актов.

Ставка утильсбора для ввозимых автомобилей с двигателями до двух литров вырастет до 556 000 рублей, до трех литров — 1 563 000, до 3,5 литров — 1 794 600.