В России предложили включить сап-борды в перечень плавсредств

В настоящее время сап-борд считается просто спортинвентарем, к его использованию минимальные требования.

В России предложили включить сап-борды в перечень плавсредств. Об этом пишет РЕН.ТВ.

По данным издания, с июня 2024 года утонули больше 1300 россиян, то есть по 30 человек в день. Среди них и десятки тех, хотел покататься, не зная правил.

Самое распространенное нарушение — отсутствие жилета.

Любители сап-серфинга без знаний акватории мешают и спасателям, и движению катеров и теплоходов.

В настоящее время сап-борд считается просто спортинвентарем, к его использованию минимальные требования.