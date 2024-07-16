В России могут ужесточить правила оплаты мобильной связи

Минцифры РФ разработало поправки в закон «О связи». Согласно проекту, при пополнении баланса мобильного за наличные у россиян будут требовать паспорт.

В России могут ужесточить правила оплаты мобильной связи. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Минцифры РФ разработало поправки в закон «О связи». Согласно проекту, при пополнении баланса мобильного за наличные у россиян будут требовать паспорт.

Также в поправках указано, что купить сим-карту будет возможно только после проверки паспортных данных по базе МВД.

Отмечается, что в случае несоблюдения данных требований россиян ждет штраф до десяти тысяч рублей.