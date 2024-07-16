В России хотят расширить критерии включения в список экстремистов

По данным издания, в Госдуме уже внесли проект поправок к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В России хотят расширить критерии включения в список экстремистов. Об этом сообщает « Коммерсант ».

По данным издания, в Госдуме уже внесли проект поправок к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

При его принятии в черный список Росфинмониторинга будут включать граждан, осужденных либо подозреваемых в убийстве, причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязании и хулиганстве при условии, что они были совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

«Кроме того, основанием для включения в список станут приговоры или постановления следователя за распространение заведомо ложных сведений, дискредитацию ВС, геноцид и действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны», — говорится в материале издания.