В Росфинмониторинге заявили, что теракт в «Крокусе» организовала интернациональная команда

По его словам, теракт в подмосковном «Крокус Сити холле» организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и россияне.

В Росфинмониторинге заявили, что теракт в «Крокусе» организовала интернациональная команда. Об этом ТАСС рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

По его словам, теракт в подмосковном «Крокус Сити холле» организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и россияне.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошел в марте 2024 года. Число жертв теракта достигло 144, пострадал 551 человек. Было возбуждено уголовное дело. Всего в качестве обвиняемых по делу о теракте привлечены 20 человек. Подробнее можно прочитать в нашем сюжете.