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В Новосибирске мужчина ударил о пол младенца, пытаясь успокоить

В Новосибирске мужчина ударил о пол младенца. Об этом сообщил портал «Газета.ру» со ссылкой на управление СК по региону.

Инцидент произошел в доме в Первомайском районе.

По информации следственных органов, мужчина пытался успокоить ребенка. В какой-то момент он схватил младенца и ударил о пол. Десятимесячного ребенка доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

На мужчину завели уголовное дело. Ему предъявили обвинение, подозреваемого заключили под стражу. Уточняется, что пострадавший ребенок — сын сожительницы обвиняемого.