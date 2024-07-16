В Москве не менее 15 человек отравились шаурмой

Из хостела на севере Москвы с отравлением в больницы доставили не менее 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По данным следствия, инцидент случился 15 июля. В ведомстве сообщили, что пострадавших доставили из одного из хостелов на Дмитровском шоссе.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — указано в сообщении.

На данный момент следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора обследуют хостел и расположенную рядом точку быстрого питания.

По информации источника РЕН ТВ, пострадавшие отравились шаурмой в точке быстрого питания. Также местные жители рассказали о неподобающем виде продуктов, насекомых и небрежной готовке.