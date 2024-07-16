В Курской области украинский коптер ударил по комбайну, водитель пострадал

В Курской области украинский БПЛА атаковал сельхозтехнику. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Инцидент произошел в Глушковском районе во вторник, 16 июля.

Коптер атаковал технику, работавшую в поле. Ранен водитель комбайна. «Мужчина доставлен в Глушковскую районную больницу для обследования и оказания первой медицинской помощи. В дальнейшем его направят на лечение в Курскую областную больницу», — отметил Смирнов.

Уточняется, что комбайн серьезно поврежден.