В Курской области беспилотник атаковал завод низковольтной аппаратуры

В Курской области беспилотник атаковал завод низковольтной аппаратуры. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил Telegram-канал «Mash».

Инцидент произошел в поселке городского типа Коренево. Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на предприятие, оно загорелось. Огонь полыхает на площади 400 кв. м. в одном из технологических цехов. Его тушат пожарные из двух районов.

Никто из рабочих не пострадал. Об этом заявил врио губернатора Курской области.