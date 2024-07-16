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В Краснодарском крае в ДТП пострадали трое детей и погибла женщина

В Краснодарском крае в ДТП пострадали трое детей и погибла женщина. Об этом сообщил «Коммерсант».

Авария произошла днем во вторник, 16 июля, на федеральной трассе «Кавказ», недалеко от Армавира.

По информации ведомства, 40-летняя женщина на Mazda не справилась с управлением, съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

В результате погибла 62-летняя пассажирка. Водитель и трое детей в возрасте 14, 12 и 3 лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.