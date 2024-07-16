В Краснодаре мигрант приставал к девочкам во дворе дома

В Краснодаре мигрант приставал к девочкам во дворе дома. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

Прохожий заметил, что иностранец трогает и пытается обнять ребенка. Мужчина поинтересовался, что нужно приезжему от несовершеннолетней. Неизвестный ответил, что девочка — его жена.

В какой-то момент другой иностранец попытался выяснить, в чем дело. Когда узнал о произошедшем, ударил предполагаемого педофила ногой по лицу.