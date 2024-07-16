В Карелии в ДТП погиб пенсионер, пострадали четверо

В Карелии в ДТП погиб пенсионер, пострадали четверо. Об это сообщил портал « Губерния Daily ».

Авария случилась в понедельник, 15 июля, на 747 километре трассы Р-21 «Кола».

По информации источника, 60-летний водитель Renault Kaptur при выезде с правой обочины не убедился в безопасности маневра. Автомобиль врезался в Chevrolet Cruze, ехавший в попутном направлении. За рулем Chevrolet находилась 32-летняя женщина, она везла детей 10 и 15 лет. Также травмы получила пассажирка Renault.

Пострадавших доставили в больницу, пенсионер скончался в отделении интенсивной терапии Сегежской ЦРБ.