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В Карелии в ДТП погиб пенсионер, пострадали четверо

В Карелии в ДТП погиб пенсионер, пострадали четверо. Об это сообщил портал «Губерния Daily».

Авария случилась в понедельник, 15 июля, на 747 километре трассы Р-21 «Кола».

По информации источника, 60-летний водитель Renault Kaptur при выезде с правой обочины не убедился в безопасности маневра. Автомобиль врезался в Chevrolet Cruze, ехавший в попутном направлении. За рулем Chevrolet находилась 32-летняя женщина, она везла детей 10 и 15 лет. Также травмы получила пассажирка Renault.

Пострадавших доставили в больницу, пенсионер скончался в отделении интенсивной терапии Сегежской ЦРБ.