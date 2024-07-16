В Хакасии пьяная женщина пыталась отравить сына чистящим средством

В Хакасии пьяная женщина пыталась отравить 11-летнего сына. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Женщина вернулась домой под утро после вечеринки с подругами. Ребенок сделал ей замечание.

«Он схватил меня за руку и сказал: «овца, напилась». Я его отшлепала. Как ты можешь такое говорить. Ты вырос в школе. Потом схватила кочергу и ударила его по голове. Он закрылся. Он не кричал, но так говорит: «лучше бы тебя не было», — сказала женщина.

Как рассказала старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Ольга Баева, после женщина налила в кружку бытовое чистящее средство «Азелит» и вынудила мальчика выпить его. Ребенка стошнило, а сама мать легла спать.

«В этот момент пришел супруг женщины и, заметив плохое самочувствие сына, обратился за помощью в скорую. Ребенка госпитализировали в районную больницу, впоследствии посредством санавиации в город Красноярск», — добавила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.