В ДТП с фурой в Рязанской области погиб человек, еще трое пострадали

Авария случилась рано утром во вторник, 16 июля. На 219 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе столкнулись фура и легковушка.

В ДТП с фурой в Рязанской области погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась рано утром во вторник, 16 июля. На 219 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе произошло столкновение автомобиля Mitsubishi Lancer, под управлением 41-летнего жителя Саратовской области и грузового автомобиля Volvo, под управлением 36-летнего жителя Смоленской области.

В результате водитель легковушки от полученных травм скончался. Пострадали три пассажира легкового авто в возрасте 33, 36 и 39 лет.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливаю все обстоятельства произошедшего.