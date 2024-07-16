В Челябинской области нашли труп 14-летнего подростка

В Челябинской области нашли труп 14-летнего подростка. Об этом сообщает региональный СК.

Погибший мальчик пропал около 10 дней назад. Его тело с признаками утопления лежало в болоте.

На месте работают криминалисты, детали смерти устанавливаются.

Ранее сообщалось, что ребенок находился в машине в лесу у села Бектыш Еткульского района. Родители оставили его в салоне и ушли собирать грибы. Когда взрослые вернулись, сына в машине не было. Сообщалось, что у мальчика был ДЦП.