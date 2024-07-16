В Челябинской области мужчина пытался покончить с собой после того, как зарезал жену

В Челябинской области мужчина пытался покончить с собой после того, как зарезал жену. Об этом сообщило издание URA.RU.

Инцидент произошел в поселке Рощино. В одной из квартир местную жительницу нашли убитой. По информации источника, главным подозреваемым стал муж погибшей, его задержали.

«Предварительно, между мужем и женой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина схватился за нож и зарезал супругу», — указано в публикации.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Позже стало известно, что после того, как он зарезал жену, он пытался покончить с собой. После неудачной попытки он пришел в полицию с повинной.