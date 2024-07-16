В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали четыре человека

Также повреждения получили несколько многоквартирных домов, частных домов и автомобили.

В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали четыре человека. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Предварительно, в Шебекино получили ранения трое мужчин: у одного из них осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у третьего — оскольчатый перелом челюсти.

В селе Новая Таволжанка пострадал мужчина, его госпитализировали с осколочными ранениями поясницы, руки и ноги.

Также повреждения получили несколько многоквартирных домов, частных домов и автомобили.