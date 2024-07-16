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Умер актер из «Гражданина начальника» Игорь Лучихин
Отмечается, что накануне актер участвовал в репетиции и не жаловался на самочувствие. Вечером близкие артиста сообщили о его смерти. Причина неизвестна.

В Севастополе умер актер Игорь Лучихин. Некролог опубликовала пресс-служба Драматического театра имени Бориса Лавренева Черноморского флота.

Ему было 62 года.

Отмечается, что накануне актер участвовал в репетиции и не жаловался на самочувствие. Вечером близкие артиста сообщили о его смерти. Причина неизвестна.

Лучихин начинал карьеру в качестве актера кукольных театров, служил в театрах Ульяновска, Тулы, Пензы, Петропавловска-Камчатского. Затем сам стал выходить на сцену. Последние несколько лет он жил в Севастополе и служил в Драматическом театре имени Бориса Лавренева.

Среди киноролей Лучихина — сериалы «Гражданин начальник», «Жена олигарха», фильмы «Солнцепек» и «Дорога к дому».